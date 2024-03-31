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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس الحوامدية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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تفقد  أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مجمع مدارس شركة السكر ومدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات، التابعتان لإدارة الحوامدية التعليمية، وكان في استقباله محمد قطب مدير عام الإدارة،  يحيى حمدي وكيل الإدارة.
وقد تابع  الفصول الدراسية وشئون الطلاب للوقوف علي مدي الالتزام بتحقيق الانضباط ومتابعة أولياء الأمور بشأن غياب الطلاب وتفقد امتحانات شهر مارس وتابع انتظام الدراسة والتزام حضور الطلاب والالتزام بالخريطة الزمنية .

الخريطة الزمنية الحوامدية الفصول الدراسية امتحانات شهر مارس