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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انهيار أجزاء من عقار قديم بسوق زنانيري شرق الإسكندرية

جانب من الانهيار
جانب من الانهيار
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نجا سكان منطقة زنانيري بحي شرق الإسكندرية من كارثة محققة، بعد انهيار أجزاء من عقار قديم داخل السوق.

تلقت غرفة عمليات حي شرق إخطارًا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم داخل سوق زنانيري بمنطقة كلوباترا، وذلك دون حدوث أي خسائر أو إصابات في الأرواح.

وعلى الفور، توجه مسئولي الحي إلى محل البلاغ، لمعاينة الواقعة والفحص حول ملبسات الإنهيار.

وتبين بعد الفحص أن العقار قديم وأن أجزاء صغيرة منه انهارت على محل الأسماك بالطابق الأرضي، وذلك بدون حدوث أي إصابات.

وتسبب انهيار شرفة الشقة في الطابق الأول إلى خسائر في واجهة محل الأسماك دون وجود إصابات لأحد المواطنين أو العاملين في المحل.

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