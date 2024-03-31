بعد الإفطار الجماعي.. "الصحفيين" تنظم مؤتمرا تضامنا مع اليوم الفلسطيني

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، فى الذكرى الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، حفل إفطار جمالي لاعضاء نقابة الصحفيين، بمقرها بالطابق الرابع والثامن، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.

يعقب الاجتماع مؤتمرًا صحفياً تضامنيًا مع فلسطين، تزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، بحضور عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

ويختتم اليوم فى التاسعة بحفل فنى تحييه فرقة المرعشلى السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.