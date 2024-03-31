طلب إحاطة بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء

تقدم النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشان الفواتير الخيالية للكهرباء فى بعض مناطق الجيزة.

حيث اشار منصور، في طلبه، الى المبالغة الكبيرة جداً في تقدير رسوم الممارسات والتي وصلت الي 17 الف جنيه لوحدة سكنية مساحتها 140 متر تقع فى نطاق محافظة الجيزة ، وقد تقدم اصحاب الوحدات بطلبات لتركيب عدادات من عام 2020 ولم يتم الرد عليهم حتى تاريخه بسبب مخاطبات بين الوزارات ، لاذنب للمواطن فيها .

وأضاف أن رغم وجود رخصة للعقار وعقد للارض ، فقد ارسلت الاوقاف خطاب يفيد بعدم التعامل معهم ، مما عطل مصالح المواطنين ( الخطاب بدون مرفقات او اثبات الملكية للاوقاف ) وقام المواطنين بالتاكد من الحي حينها من صلاحية الرخصة ولكن مسئولي الحي افادوا الان بورود خطاب من الاوقاف بان الارض ملكها ، فما ذنب المواطنين فى هذا التضارب .

واستطرد النائب : قام المواطنون بتقديم تظلمات من 4 شهور ولم يتم الرد عليهم ، والخوف من تحول الامر الي احكام علي المواطنين لا ذنب لهم فيها

واضاف النائب بانه اطلع على نماذج من الممارسات التي وصلت الي 17 الف جنيه و 12 الف جنيه للوحدة الواحدة لشهر واحد فقط وهو ما رفضه المواطنين مؤخرا ولم يقوموا بالسداد والبعض تم اخطاره لسداد مبالغ قاربت 5 الاف جنيه شهرياً للوحدة الواحدة ، رغم ان الاستهلاك الطبيعى كان يتراوح بين 200 و 700 جنيه تقريبا للوحدة السكنية شهريا .

وطالب النائب بتحويل الامر للمناقشة باللجنة المختصة بالمجلس ، مختتما حديثه قائلا " ده استهلاك مصنع مش شقة "