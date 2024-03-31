إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان للكلاسيكو أمام مارسيليا

أعلن لويس إنريكي المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان، قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة نظيره أولمبيك مارسيليا، فى مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات قمة الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وانتهت مواجهة الدور الأول على ملعب "حديقة الأمراء"، بفوز بي إس جي برباعية نظيفة.



وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالى:

كيلور نافاس، حكيمي، أوجارتي، مبابي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، سولير، زاير إيمري، بيرالدو، سكرينيار، مايولو، أرناو تيناس ودوناروما.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان قائمة ترتيب الدورى القرنسى برصيد 59 نقطة متفوقا على غريمه التقليدي بفارق 20 نقطة حيث يحتل المركز السابع.