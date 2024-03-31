استعدادا لبطولة أفريقيا.. سلة الأهلي تتعاقد مع الأمريكي براندون

حسم الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أولى صفقاته استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا للاندية لكرة السلة “bal ” في الفترة المقبلة وكذلك دخول المرحلة النهائية والحاسمة من عمر دوري سوبر السلة المصري.

وأعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي التعاقد مع الأمريكي براندون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال خلال الموسم الجاري.

وأكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع براندون بعدما اجتاز الكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وقام بالتوقيع على عقود الانضمام إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي، في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وأوضح العوضي أن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش، وذلك في إطار تدعيم م فرق النادي بالعناصر المطلوبة من أجل المنافسة على كل البطولات.

كشفت رابطة الأندية الإفريقية لكرة السلة، عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في البطولة الأفريقية لكرة السلة.

ووقع الأهلي في مجموعة تضم كلًا من أهلي بنغازي، وسيتي أوليرز الأوغندي، وبانجي من أفريقيا الوسطى ويخوض المارد الأحمر 6 مباريات في مرحلة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة، والتي تقام في العاصمة الرواندية كيجالي.

مواعيد مباريات الأهلي في تصفيات دوري أبطال إفريقيا

19 أبريل: الأهلي vs سيتي أوليرز

20 أبريل: الأهلي vs أهلي بنغازي.

22 أبريل: الأهلي vs بانجي

24 أبريل: الأهلي vs سيتي أوليرز

26 أبريل: الأهلي vs أهلي بنغازي

27 أبريل: الأهلي vs بانجي