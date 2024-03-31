غدا.. قافلة طبية مجانية بمركز الشباب بالعبور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم القافلة الطبية المجانية بمركز طبي الشباب بمدينة العبور، الإثنين والثلاثاء، الموافقين 1 - 2 من شهر أبريل المقبل، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها اليوم، عن أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وتابعت المديرية، أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.