فاز بجائزة أفضل مشروع عالمي.. تعرف على مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية (صور)

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 أبريل، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس السيسي وبداية الولاية الثالثة.

ومن المقرر أن يشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

ونرصد أبرز المعلومات عن مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية:

يعد أيقونة العمران الحديث في مصر وفاز بجائزة مجلة ENR الأميركية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية.

المساحة الإجمالية للمشروع : 25.87 فدان

مكونات المشروع

المبنى الرئيسى : دور بدروم و دور أرضى و عدد 8 أدوار متكررة

المبانى خدمية :

مبنى الخدمات الكهروميكانيكية

مسجد يسع لعدد 250 مصلى

مركز طبي

مبنى خدمات المجلس

مبنى أمني

محطة إطفاء

جراجات على دورين سعة 1500 سيارة

أسوار بطول 1400 م/ط و عدد 6 مداخل2 مدخل رئيسي + 4 مداخل فرعية

القاعة الرئيسية لمبنى البرلمان تسع 1000 عضو + مكاتب ل3200 موظف

القبة السفلية القبة العلوية خرسانية بقطر

يتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزي