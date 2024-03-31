العدوان على غزة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32782 فلسطينيا

قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأحد إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 32782 شهيدا.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن المصادر الطبية إلى أن حصيلة المصابين الفلسطينيين في غزة ارتفعت إلى 75298، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

ونوهت الوكالة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر في قطاع غزة أسفرت عن 77 شهيدا و108 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي السياق نفسه، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة بسبب المجاعة إلى 34 فلسطينيا شهيدا بعد وفاة أربعة بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر طبية أن الأربعة الذين ماتوا بسبب المجاعة بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، لترتفع حصيلة الأطفال إلى 31 طفلا.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في تجاوز حصيلة الشهداء والمصابين حاجز المائة ألف، في ظل استمرار تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.