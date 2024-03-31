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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طن تشمل : 1512 طن ملح معبأ و  4462 طن رمل صب  و 8403 طن يوريا صب و 1240 طن يوريا معبأ و 8100 طن اسمنت معبأ و 3000 طن زيت طعام و 2312 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طن تشمل :  12762 طن قمح و 13619 طن خردة و 4525 طن حديد و 6200 طن فول و 1300 طن عدس و 8500 طن ذرة و 878 طن خشب زان و 6200 طن سكر .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كوم أبو راضي ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة .

‎كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3653 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي والقليوبية ،  و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4292 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62026 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143811 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6092 شاحنة .

الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال البضائع العامة السفن والحاويات