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الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المجاعة في غزة.. الحصيلة ترتفع إلى 34 شهيدا بينهم 31 طفلا

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بأن حصيلة الشهدا في قطاع غزة بسبب المجاعة ارتفعت إلى 34 فلسطينيا شهيدا بعد وفاة أربعة بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا شمال القطاع.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نقلا عن مصادر طبية أن الأربعة الذين ماتوا بسبب المجاعة بينهم طفلان توفوا اليوم، نتيجة سوء التغذية والجفاف، لترتفع حصيلة الأطفال إلى 31 طفلا. 
ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في تجاوز حصيلة الشهداء والمصابين حاجز المائة ألف، في ظل استمرار تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.

المجاعة في غزة مستشفى كمال عدوان سوء التغذية