تقديم الخدمة الطبية لـ18 مصابا فلسطينيا بمستشفى كفر الشيخ العام

اطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، على 18 مصابًا من أشقائنا الفلسطينيين؛ أهالى "غـ ـزة"، يتلقون العلاج بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك جراء الحرب على القطاع، وللتأكيد على إجراء كافة الفحوصات والأشعة، والتدخلات الطبية وأوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، ورعاية أسرهم؛ وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات جمهورية مصر العربية، جراء تداعيات الأحداث فى قطاع غـ ـزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تضامناً مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

واطمئن محافظ كفرالشيخ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبي بإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، حول حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم على أكمل وجه.

وقد قدم المصابين وأسرهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.