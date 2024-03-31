الرى تكشف سبب انهيار جسر ترعة السويس.. صور

شهدت قرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، انهيار جزئي لأحد جوانب ترعة السويس ما أدى إلى تضرر وغرق بعض الأراضي الزراعية وعدد من المنازل.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى تفاصيل الواقعة فى بيان منذ قليل، موضحة أنه وقع صباح اليوم الأحد الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٤ قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو ١٠.٠٠ بطول ٢٠ متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية .

وأضافت وزارة الموارد المائية والرى أنه وعلى الفور .. وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .. فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الداخلية و وزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية ، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى ، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد ، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة ، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة ، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع ، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس .

وفى ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى .. فقد توجه كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية ، والسادة مسئولي الري بالاسماعيلية إلى الموقع للمتابعة عن كثب وإتخاذ كافة التدابير اللازمة .



