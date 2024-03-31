توزيع 2 مليون وجبة للأكثر احتياجا فى 10 محافظات خلال رمضان

تنطلق مبادرة شعبية لتخفيف الأعباء على المواطنين بعد من عدد من المؤسسات المصرية لتقديم 2 مليون وجبة للأسر الأشد احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية؛ عبر توزيع كراتين سلع غذائية أساسية طوال أيام شهر رمضان المبارك وذلك في إطار مبادره "نملى قلوبهم سعادة"، وذلك بهدف مساعدة هذه الأسر وإدخال البهجة والسرور لبيوتهم خلال الشهر الكريم.

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص التي تولي اهتماماً كبيراً بدعم المجتمعات التي تعمل فيها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية في مصر.

يُعد هذا التعاون استكمالاً لمبادرات المسئولية المجتمعية لبيبسيكو مصر خلال الأعوام الماضية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات خاصاً في شهر رمضان المبارك.

أعرب محمد شلباية، رئيس بيبسيكو شمال افريقيا، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة المنفذ للعام الثاني على التوالي لمساعدة الأسر المصرية المستحقة على مدار أيام الشهر الكريم، مؤكداً حرصة دائماً على استغلال جميع الفرص المتاحة لتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات التي تعمل بها خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب تكاتف جميع القطاعات للتغلب على هذه التحديات.

وصرح شلباية: "نعمل في مصر منذ 75 عاماً، وأصبحت جزءًا من النسيج المصري، ولديها العديد من البرامج التي تعبر عن دورها المجتمعي حرصاً منها على القيام بدورها كمستثمر مسئول على أكمل وجه حيث نولي اهتماماً كبيراً بتحقيق قيمة مضافة في المجتمع المصري.

كما نضع على رأس اولوياتنا التنمية المجتمعية، ففى وقت جائحة كورونا ساهمنا في تحدي الخير ،كما أطلقنا حملة "لمة الخير هتفطر ملايين"، وفي العام الماضي قمنا بالتعاون مؤسسة المنفذ وبنك الطعام المصري، وللسنة الثانية على التوالي وبالتعاون مع مؤسسة المنفذ، نعمل على استكمال رحلتنا في ملئ البيوت بالسعادة في شهر الكرم من خلال توزيع أكثر من 2 مليون وجبة في 10 محافظات في مصر."

وأضاف: "إن مبادرة "نملى قلوبهم سعادة"، تعكس الروح الحقيقية لشهر رمضان المبارك، وتعزز أواصر القيم المجتمعية الأصيلة من التآزر والترابط، مضيفاً أن هذا العدد الكبير من الوجبات الذي سوف تقدمه هذه المبادرة يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين خلال الشهر الكريم لإدخال البهجة والسعادة على بيوتهم."

من جانبه رحب كريم مكي، مسئول مؤسسة المنفذ، إن مبادرة "نملى قلوبهم سعادة"، وأشاد "مكي بالدور الكبير الذي تقوم به "بيبسيكو مصر"، لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عن الجهود التي تبذلها طوال العام في خدمة المجتمع والمواطن المصري.