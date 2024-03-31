سلامة الغذاء: نشاط مكثف لفروع الهيئة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، خلال الأسبوع الماضي عدد من حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات ، و ذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة و حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 52 حملة تفتيشية موسعة على 320 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 600 عبوة شيكولاتة، 704 عبوة جبنة، 200 كجم زيت زيتون، 600 كجم فلفل أحمر مطحون، 300 كجم دقيق، 140 كيس مكرونة، 60 عبوة زبادي، وجميعها منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 208 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الزرقا، السرو، دمياط، رأس البر، كفر سعد،كفر البطيخ).



أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مخبوزات، جبن رومي مبشور، مياه غازية، بسلة مجمدة، ألبان، معجنات)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية بمركز الفيوم، مركز ابشواي ومركز طامية، بعضها بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع حلوى غزل البنات، إعدام 725 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 11 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 1 محضر عدم وجود شهادات صحية، 7 محاضر ضبط منتجات يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 5 محاضر ذبح خارج المجازر، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 6 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 21 منشأة غذائية، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، الإبراهيمية، منيا القمح، بلبيس، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (بن، مياه غازية، مرقة دجاج، توابل وغيرها من المواد الغذائية).



كما تم إعادة المرور على بعض المنشآت الغذائية التي سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية.



كما قام الفرع بشن حملة مشتركة مع هيئة الدواء المصرية، حيث تم المرور على عدد من الصيدليات للتحقق من تسجيل منتجات المكملات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم التحقق من تسجيل 34 صنف، في حين وُجد 37 صنف غير مسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم التنبيه بضرورة توفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، كما تم التوعية بكيفية تحديد وتمييز المنتجات المسجلة للتعامل معها لضمان الرقابة على تلك الأصناف.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، طلخا، ميت غمر، دكرنس).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (فواكه متنوعة، أجبان، بهارات، بسكويت، مكسبات طعم ورائحة، عجائن) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة، تحرير 4 محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، والتحفظ على 50 كجم لحوم مجهولة المصدر من قبل مديرية التموين والجهات الرقابية الأخرى.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، إيتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، مشروبات غازية).



كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير 6 محاضر تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 10 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 30 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 11 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (قمر الدين، مقطعات دواجن، عصائر، مقرمشات، مرقة دجاج، وغيرها من المواد الغذائية).



كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 5 حملات تفتيشية على عدد 14 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (مركز أخميم، مدينة ناصر، حي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (باتيه، كيك، نوجا، حليب بالفواكه، بسكويت، مرقة دجاج)، وتم تحرير 4 محاضر إعدام لتلك المنتجات، وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 10 حملات تفتيشية على 53 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، شبين القناطر، شبرا الخيمة، الخانكة، قها)، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف حملات على 38 منشأة غذائية، بنطاق مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زبادي، لبن رايب، مكسرات) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية حملات تفتيشية على 31 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ،وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة والإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة المنيا بشن 7 حملات تفتيشية على عدد 21 منشأة غذائية، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



كما نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد 5 حملات تفتيشية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وتم المرور على 40 منشأة غذائية في إطار الرقابة على ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأخرى.