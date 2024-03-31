الدورى الفرنسى.. ساتريانو ولي دوارون يقودان ستاد بريست أمام لوريان

أعلن ايريك روي المدير الفنى لفريق استاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لوريان، وذلك بعد قليل على ملعب " ستاد دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق استاد بريست كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، ليليان ببراسيير، برادلي لوكو.

خط الوسط: هوغو مانيتي، جوناس مارتن، مهدي كامارا، ماتياس بيريرا لاج.

خط الهجوم: مارتن ساتريانو، جيرمي لي دوارون.

ويقع فريق لوريان المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن دائرة الهبوط، بينما يحتل فريق ستاد بريست فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة.