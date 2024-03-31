الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى للوريان فى مواجهة ستاد بريست

أعلن ريجيس لو بريس المدير الفنى لفريق لوريان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ستاد بريست، وذلك بعد قليل على ملعب " ستاد دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لوريان كالتالى:

حراسة المرمى: يفون مفوغو.

خط الدفاع: فورموس ميندي، ناثنييل ادجى، إسحاق توريه، دارلين يونغوا.

خط الوسط: جوليان بونسو، بانوس كاتسيريس، تيموي باكايوكو، لوران أبيرجيل.

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني، محمد بنبا.

ويقع فريق لوريان المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن دائرة الهبوط، بينما يحتل فريق ستاد بريست فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة.