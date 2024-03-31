سلامة الغذاء: إصدار 3309 أذون تصدير للحاصلات الزراعية الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 23 - 29 مارس الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 90 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، و استوفت 1 منشأة لاشتراطات التسجيل، 5 منشآت لاشتراطات التأهيل، 3 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 68 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 1 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3309 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1696 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5085 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1580 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 635 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 66 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 65 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 43 صنف بنحو 82 ألف طن.

ومثلت السعودية والسودان وروسيا و أسبانيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 163 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 805 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 707 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 660 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1690 رسالة بنحو 430 ألف طن لعدد 664 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 136 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 72 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، البرازيل وأندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 375 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 312 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 280 رسالة.

