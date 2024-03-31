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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحصين 21 ألف رأس ماشية لمواجهة أمراض الحُمى القُلاعية ببني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.   

تضمن التقرير ،الذي تعده مديرية الطب البيطري،الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى  21 ألف و91رأسا، منها( 19 ألف و11من الأبقار، و 2080من الجاموس  والأغنام)، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من مارس الجاري وحتى الـثامن والعشرين من  نفس الشهر
وأشار مدير عام الطب البيطري "د. أحمد الجبالي" إلى أنه،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة ،وتوفير فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الحمله القومية لتحصين الثروة الحيوانية الحمى القلاعية تحصين الثروة الحيوانية مدير عام الطب البيطري فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية