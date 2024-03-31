اختبار طبي يحسم موقف وسام أبو علي من المشاركة أمام سيمبا

يخضع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، اليوم الأحد، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة الإياب أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب وسام أبو علي عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية منذ مباراة بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

ويبدأ الأهلي غدا الأثنين استعدداته لمواجهة الإياب ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقاك يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 الف متفرج.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب التي اقيمت في تنزانيا بهدف سجله اللاعب أحمد نبيل كوكا ليضع قدما في نصف النهائي.