تجديد حبس عامل في سرقة المتاجر بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لسرقة المتاجر بأسلوب كسر الكالون بعين شمس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،تلقت معلومات بقيام متهم بسرقة المحلات وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المتاجر.

جاء ذلك بأسلوب كسر الكالون باستخدام "مفك" وبحوزته (مبلغ مالي من متحصلات نشاطه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.