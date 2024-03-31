10 أفلام روائية طويلة في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية

كشف مهرجان أفلام السعودية عن مشاركة 10 أفلام روائية طويلة في دورته العاشرة، تتضمن 7 أفلام سعودية و3أفلام خليجية؛ وذلك في مساري مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسار عروض الأفلام الموازية.

وقد شارك في المسابقة كل من: فيلم "المرهقون" للمخرج عمرو محمد جمال، وفيلم "ماي ورد" للمخرج محود الشيخ، وفيلم "أحلام العصر" للمخرج فارس قدس، وفيلم "أنا الاتحاد" للمخرج حمزة طرزان، وفيلم "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي، وفيلم "ذلك الشعور الذي" للمخرجة جيجي حزيمة، وفيلم "هجّان" للمخرج أبوبكر شوقي، وفيلم "ثلاثة" للمخرجة نائلة الخاجة. أما في عروض الأفلام الموازية، فيشارك كل من فيلم "كوتش هلال" للمخرج فيصل بوحشي وفيلم "اختفاء سالم" للمخرج سمير عارف.

تأتي هذه الأفلام ضمن 67 فيلماً تم ترشيحها للعرض ممثلةً عن 3 فئات وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية، لتشارك في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية الذي يُعقد بتنظيم جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.