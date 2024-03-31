إحالة 4 متهمين للجنايات في حيازة مخدرات بالوايلي

قررت نيابة الوايلي اليوم الأحد ،احالة 4 متهمين في حيازة البودر المخدر وسرقة دراجة نارية بمنطقة الوايلي

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي

4 عاطلين- لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الوايلي.



تعود تفاصيلها الواقعة بتقلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن ضبطهم وبتفتيشهم عثر علي

كمية من مخدر البودر 3 سلاح أبيض "سنجة ومطواه

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية من أحدي الشوارع الخالية من المارة وأقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.