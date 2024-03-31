ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاع الصحي بالإسكندرية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ندوات للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وذلك بمستشفي الطلبة بسبورتنج، و مركز الدخيلة لطب الأسرة بعنوان السلامة في القطاع الصحي ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها  في إطار  مبادرة "سلامتك تهمنا"والتي أطلقتها  الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات ، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول : تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي وكيفية الوقاية منها ، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها،  وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة .
 

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن تلك الفعاليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات  للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها  وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضاف وكيل المديرية أن الفعاليات شارك وحاضر فيها المهندس مصطفي عبد الحليم بمكتب السلامة بالدخيلة ، والمهندسة منال محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشرق ، والمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بالمديرية، مؤكداً استمرار تنظيم ندوات التوعية فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة إيماناً من المديرية بدورها الهام فى الحفاظ على العنصر البشري وحمايته وكذلك المنشآت والمترددين عليها فى ضوء خطة موضوعة تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية و تنفذها الإدارة المختصة بالمديرية والمكاتب التابعة لها.

FB_IMG_1711878369893
FB_IMG_1711878369893
FB_IMG_1711878368119
FB_IMG_1711878368119
FB_IMG_1711878366365
FB_IMG_1711878366365
الصحة المهنية حسن شحاته سلامتك تهمنا مبادرة سلامتك تهمنا محافظة الاسكندرية مديرية العمل وزارة العمل وزير العمل