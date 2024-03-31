السجن المشدد لتشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات

في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى المرج.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية، بأسلوب الخطف وتوصيل الأسلاك بواسطة توك توك ملك المتهم الثالث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.