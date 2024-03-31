للولاية الثالثة.. السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الثلاثاء المقبل

يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره في العاصمة الإدارية، للمرة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 ابريل، للولاية الثالثة والتي تبدأ في 3 أبريل وتستمر لمدة 6 سنوات حيث كانت المرة الأولى يوم السبت الموافق 2 يونيو 2018، أمام المجلس من مقره بالقاهرة، لتولي فترة رئاسية ثانية.

وألقى الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الأولى يوم 8 يونيو عام 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب مجلس النواب الذي كان قد تم حله.

و بحسب المادة 109 من الدستور والتي تنص على: “يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور”.

يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في جلسة خاصة، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.

ونظمت ذلك أيضا المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.



وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6 سنوات.

وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.