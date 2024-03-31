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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

أمسية رمضانية بجامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت جامعة عين شمس أمس السبت أمسية إفطار رمضاني بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ،  خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،  مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل

 

 و الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وعدداً من رؤساء الجامعات ، وعمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس وعددا من رؤساء الجامعة السابقين ومديرى المراكز وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

إفطار رمضان التأهيل لسوق العمل الشخصيات العامة جامعة عين شمس خالد عبد الغفار وزير الصحة