أمسية رمضانية بجامعة عين شمس

نظمت جامعة عين شمس أمس السبت أمسية إفطار رمضاني بحضور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل

و الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وعدداً من رؤساء الجامعات ، وعمداء ووكلاء كليات جامعة عين شمس وعددا من رؤساء الجامعة السابقين ومديرى المراكز وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.