بالصور.. "الصحافة المدرسية" في ضيافة مركز الموهوبين بجنوب سيناء

استضاف المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، اليوم الأحد، جماعة الصحافة المدرسية بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، رافقتهم ياسمين الحسيني، أخصائية الصحافة بالمدرسة.

وجرى خلال اللقاء التعريف بالمركز وأقسامه والخدمات التي يقدمها لأبناء المحافظة، وأجرى الطالب يوسف حشمت عبدالحميد، الصف الأول الإعدادي، حديثًا صحفيًا مع مدير مركز الموهوبين والتعلم الذكي، تركز حول اكتشاف الموهوب وأساليب رعاية الموهوبين والمشكلات التي تواجه الطفل الموهوب سواء داخل أسرته أو في المدرسة.

تأتي الزيارة تفعيلًا وتنفيذًا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وتوجيهاته باكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

في سياق آخر بدأ فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في فرز وتقييم أعمال مسابقة "مواهب مصرية" التي تنظمها الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ استعدادًا لبدء التصفية على مستوى المديرية.

تستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول : (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته. و الثاني: (المجال الأدبي): ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأوضح فريق إدارة الموهوبين أنه جرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم يتولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المزيد من المعلومات والتفاصيل، تتوافر على الصفحة الرسمية المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

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