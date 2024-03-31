تركيب 14 ألف عداد كهرباء إلكتروني خلال 4 أشهر في أحياء شمال القاهرة

نجحت شركة شعاع للخدمات العامة بعد اختيار شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لها لبدء أعمال التركيب الاليكترونى لعدادات الكهرباء سواء للمشتركين الجدد أو إحلال و تجديد ، في تحقيق نتائج جيدة منذ بدء التعاقد في أول ديسمبر الماضى بقطاع المرج كتجربة قبل تعميمها بجميع إدارات الشركة.

بدأ التعاقد بين شركة شعاع للخدمات العامة لتركيب عدادات (أحادي - ثلاثي) فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في 5 ديسمبر الماضى بنطاق قطاع المرج كتجربة أولية قبل التعميم ، و الذى يعتبر من أعلى القطاعات من حيث ارتفاع نسبة الفقد نتيجة زيادة معدلات سرقات التيار الكهربائى و يضم الإدارات ذات المتأخرات الأعلى ، وتمكنت شعاع من تركيب 14 ألف عداد بالقطاع خلال 4 أشهر الأمر الذى كان له مردود إيجابى على تحسن نسبة الفقد بالقطاع و انخفاض المتاخرات المالية على المشتركين.

و بدأت شركة شعاع للخدمات العامة منذ بداية شهر مارس في تركيب العدادات بمنطقة شبرا الخيمة و تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 2000 عداد حتى الان ، ومن المقرر أن يتم البدء في التركيب الإليكتروني بإدارات الخانكة و الخصوص اعتباراً من أول أبريل.

ويعرف ان المنظومة الإلكترونية لتركيب العدادات : تم إنشاء البرنامج الأول (mobile application) وهو مشترك بين شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و شركة شعاع للخدمات العامة لتسليم و تسلم العدادات بشكل إليكتروني يسجل كافة مراحل التسليم و التسلم و تظهر في نفس اللحظة لدى الإدارة الهندسية بشركة شمال القاهرة و مركز العمليات الرئيسي و الإدارة التابعة بشركة شعاع.

البرنامج الاليكترونى الثانى يدون به الفني التابع لشركة شعاع رقم العداد القديم الذى سيتم تغيره و رقم العداد الذى سيتم تركيبه، تاريخ التركيب، و بيانات الفني الذى يقوم بالتركيب، صورة العداد و وإرسال بيانات العداد والصورة قبل و بعد التركيب إلي قسم التركيبات بالشبكات التابع لشركة شمال القاهرة للقبول بسلامة التركيب تمهيداً لإطلاق التيار من خلال فني الشبكات او الرفض في حالة عدم سلامة التركيب او وجود معوقات للتركيب.

وتوفر شركة شعاع الفنيين المختصين والذى تم تدريبهم (نظرى، عملي) بمركز تدريب الكوادر الفنية بمعرفة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على أعلى مستوى و منحهم شهادة مزاولة المهنة من قبل المركز ، و توفر شركة شعاع أطقم الحماية و الوقاية لهم لضمان سلامتهم و سلامة المشتركين.

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