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الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على رسائل مدرب فيوتشر للاعبين قبل مواجهة الزمالك بالكونفيدرالية

من تدريب فيوتشر
من تدريب فيوتشر
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وجه تامر مصطفي مدرب فريق فيوتشر رسائل تحفيزية للاعبي فريقه وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء الزمالك، المقرر له مساء اليوم الأحد ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على ملعب السلام.

وطالب تامر مصطفي من اللاعبين بخوض لقاء اليوم أمام الزمالك بروح قتالية عالية والخروج بنتيجة ايجابية من لقاء اليوم تسهل من لقاء الإياب بين الفريقين المقرر له 7 أبريل المقبل.

وحذر تامر مصطفي اللاعبين من ارتكاب الأخطاء أمام فريق الزمالك الذى يضم كوكبة من اللاعبين المميزين في جميع المراكز خاصة في الوسط والهجوم.

ولم يسبق لفريق فيوتشر أن توج باللقب من قبل، بينما توج فريق الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 .

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