إعدام 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط

تفقد الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في دمياط، ٩٩ منشأة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى انه تم ضبط واعدام اكثر من ٣ طن من الاغذية الغير مطابقة للمواصفات.

وجاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين.

استمرت ادارة مراقبة الاغذية في شن حملات مكثفة على الاسواق بنطاق محافظة دمياط ،حيث تم المرورعلى 99منشاة غذائية متنوعة منها عدد 63 منشاة تدار بدون ترخيص و عدد 4 منشاة غذائية بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها.

تم تحرير 143محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، كما تم ضبط 1.565طن زبيب منتهى الصلاحية ومنتجات البان مجهولة المصدر حيث تم تحرير محاضر الضبط و عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

كما تم اعدام 1305كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى، واعدام 430لتر مشروبات وعصائر وزيوت متغيرة الخواص الطبيعية وتم سحب24عينة عينة اغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.

واصلت مديرية الصحة في محافظة دمياط في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية امام المساجد و فى المصالح الحكومية خلال شهر رمضان طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة و الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات ومشروعات الصحة العامة وتحت إشراف الدكتور وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد و الدكتورة دينا ابوصير مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بمديرية الصحة.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط ان الفرق المتنقلة لمبادرات الصحة العامة تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.