"رفضت بيع الأرض".. أب وابنته يتخلصان من الأم ويلقيان بجثتها بترعة في البحيرة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض جريمة قتل تعود إلى واقعة اكتشاف جثة امرأة في نهاية العقد الخامس من العمر، عثر علي جثتها داخل شيكارة، وترتدي ملابسها بالكامل.

ولفتت التحقيقات إلى ان الجثة كانت مربوطة بحبل وحجر، وكانت في حالة شبه تحلل داخل إحدى المجاري المائية في قرية الزعفران التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تبيّن أن زوج المجني عليها ونجلتها وراء ارتكاب هذه الجريمة، يعود السبب إلى رفض المجني عليها بيع قطعة أرض واستخدام الأموال لسداد ديون نجلتها، تم تحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر المستشار محمد صبحي، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي، رئيس نيابة كوم حمادة، حبس المتهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد حبسهما في المواعيد القانونية، وتم اصطحاب المتهمين إلى موقع الجريمة وأجريت المعاينة التصويرية للواقعة.

وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقي بلاغا من المقدم حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة سيدة في نهاية العقد الخامس تقريبًا، داخل شيكارة ومربوطة بحبل وحجر، وكانت في حالة شبه تحلل داخل إحدى المجاري المائية بقرية الزعفران.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، للكشف عن غموض الواقعة وضبط المتهمين.

وتوصل الفريق إلى أن المتهمين هما "عطا.ا "، زوج المجني عليها، و"نورة.ع "، نجلة المجني عليها، بعد تنتحقيقات مكثفة واستجواب المتهمين، اعترف الزوج وابنته بتنفيذ الجريمة.

وأكد الزوج أنه قام بقتل زوجته بواسطة الحجر وربطها بحبل بعد خنقها، وذلك بسبب رفضها بيع الأرض واستخدام الأموال لسداد ديون ابنتهما.

وبالعرض علي النيابة العامة التي قررت حبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.