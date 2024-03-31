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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر في الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك
الزمالك
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استقر البرتغالي جوزية جوميز مدرب فريق الزمالك على تشكيل فريقه في مواجهة فريق فيوتشر، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب السلام بحضور جماهيري .

وسيكون التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد عواد

الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح

الوسط : نبيل دونجا - أحمد حمدي - شيكابالا- يوسف أوباما - مصطفي شلبي

الهجوم: ناصر منسي

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في المرة الأخيرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

الزمالك فيوتشر شيكابالا أيمن مصطفى