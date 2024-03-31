تعدي صاحب مركز طبي خاص على أرض ملك مديرية التربية والتعليم ببني سويف

حررت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، محضرا في قسم شرطة بني سويف، تحت رقم 1708 إداري بندر بني سويف،ضد صاحب مركز طبي خاص بمدينة بني سويف، لتعدية على أرض تابعة لمدرسة الثانوية الزراعية .

وعلى الفور انتقل هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف عند سماعه بالواقعه، برفقة أشرف عبدالعليم مسئول أمن المديرية،إلى مكان الواقعه، وتم الاتصال بالشرطة للمعاينة على أرض الواقع، وقاموا بتحرير محضر في قسم الشرطه، وإبلاغ النيابة العامة وتم عرض مدير مدرسة الزراعة وصاحب المركز الطبي على النيابة العامة بعد تحرير المحضر،لمباشرة التحقيقات والمعاينة .



يذكر أن مدير مدرسة الثانوية الزراعية ببني سويف،فؤجى بتعدي صاحب مركز طبي خاص على الأرض التابعة للمدرسة وعمل طريق مؤدى للمركز الطبي الخاص به وتوسعة الطريق من أرض المدرسة، وعلى الفور قام بابلاغ وكيل الوزارة بما حدث واتخاذ اللازم.

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