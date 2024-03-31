أسعار العملات اليوم الأحد 31 مارس 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد 31 مارس 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 47.3289 جنيه للشراء، مقابل 47.4651 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 51.0631 جنيه للشراء، مقابل 51.2291 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 59.7148 جنيه للشراء، مقبل 59.9058 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 52.2624 جنيه للشراء، مقابل 52.4361 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 31.2608 جنيه للشراء، مقابل 31.3570 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.5469 جنيه للشراء، مقابل 6.5658 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 12.6190 جنيه للشراء، مقابل 12.6560 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 153.7900 جنيه للشراء، 154.2829 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.8867 جنيه للشراء ، مقابل 12.9273 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 125.5274 جنيه للشراء ، مقابل 125.9189 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 122.9225 جنيه للشراء، مقابل 123.3021 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.9704 جنيه للشراء، مقابل 13.0220 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 66.6604 جنيه للشراء، مقابل 67.0412 جنيه للبيع.