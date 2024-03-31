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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 مارس 2024

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد،31 مارس 2024، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3514 جنيه للبيع و 3542 جنيه للشراء

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 3075 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2635 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2055 جنيه للبيع و 2072 جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24.6 ألف جنيه للبيع و 24.8 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2233 دولار للبيع و 2234 دولار للشراء

أسعار الذهب الذهب اليوم