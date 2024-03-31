أسعار الدولار اليوم الأحد 31 مارس 2024

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 31 مارس 2024، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك (التجاري الدولي CIB، والمصري الخليجي، والقاهرة، الإسكندرية، وقناة السويس، وقطر الوطني الأهلي QNB والمصرف المتحد، والعربي الدولي، والعربي الدولي AIB، والأهلي المتحد، والاستثمار العربي AI، والعربي الافريقي الدولي، والمصري لتنمية الصادرات EB، والبركة،".

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي

بينما سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيها للشراء و 47.1 جنيه للبيع في ميد بنك.

