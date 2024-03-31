اليوم.. طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمي بالقاهرة 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد ، حيث يسود طقس حار نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ودافئ علي السواحل الشمالية الغربية وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد الاحد شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و مدن القناة ووسط سيناء.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمي والصغري 19 درجة .