قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، دخلت المخيم من عدة محاور وسط إطلاق نار وانتشار واسع، وقامت بأعمال تجريف في شارع السوق، كما داهمت عددًا من المنازل.

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال نشرت عددًا من القناصة فوق أسطح المنازل.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال أيضًا محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.