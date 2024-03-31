مكتبة مصر العامة تشارك بمعرض فيصل للكتاب

تشارك مكتبة مصر العامة فرع الزاوية الحمراء من خلال مكتبتها المتنقلة بمعرض فيصل للكتاب وذلك يومي السبت والأحد ٣٠-٣١ مارس من خلال تقديم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال.

كما شاركت المكتبة المتنقلة التابعة للمكتبة الرئيسية بالدقي خلال اليوم الأول والثاني من المعرض.

وأكدت السيدة رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة على أهمية مشاركات المكتبات المتنقلة لمكتبة مصر العامة في الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة.

كما أعربت عن سعادتها لما تراه من إقبال جماهيري كبير على الفعاليات الثقافية المتنوعة المقدمة من فرق عمل مكتبات مصر العامة داخل فروعها الثابتة وخارجها من خلال المكتبات المتنقلة، كما ثمنت مديرة مكتبة مصر العامة الدور الذي تقوم به محافظة الجيزة في دعم الأحداث الثقافية الكبرى لوزارة الثقافة المصرية ولمكتبة مصر العامة.



جدير بالذكر أن معرض فيصل الرمضاني يقام في الفترة من 18 حتى 26 رمضان بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى صندوق التنمية الثقافية.