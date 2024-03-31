«المعلم» الحلقة 20| مصطفى شعبان يُخفي المخدرات عن الجنتل وينجح في وصول السمك للمرة الثانية

بدأت أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل "المعلم"، عندما أغلق مصطفى شعبان الطريق أمام رجال الجنتل وشداد؛ حتى يتمكن من مرور سيارة السمك ومعه المخدرات، حيث كان المعلم قد اتفق مع غلوش ورجاله على حماية سيارة السمك.

ويصل "المعلم" مصطفى شعبان إلى السوق، ويقوم بتسليم بضاعة السمك لمنذر رياحنة ويستلم المخالصة من "فوز" الشخصية التي تجسدها الفنانة انتصار، ويدخل اللواء شوقي إلى السوق، ليقوم بالقبض على أحمد بدير بتهمة حيازة المخدرات، ولكن يتفاجأ بعدم وجودها، بعد أن أخفاها مصطفى شعبان قبل وصوله إلى السوق السمك.

يُعرض مسلسل "المعلم" حصريًا على قناة "الحياة" الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، الساعة 6.45 مساء، الساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.