إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال جنين

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجلمة شمال جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال قامت بالاقتحام في القرية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.

وخلال هذه المواجهات، قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بشكل كثيف، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.