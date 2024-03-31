لقاء روحي وتكويني للجنة الدعوات بالإيبارشية

تحت رعاية الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية أبو قرقاص وتوابعها. نظمت لجنة الدعوات بالإيبارشية يوم روحي وتكويني للجنة.

بدأ القاء بصلاة الأجبية وقدم الأنبا بشارة كلمة تشجيع للجنة ثم القداس الإلهي مع الأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني رئيس دير سانت اوجوني بورسعيد.

وتخلل البرنامج فقرات صمت، قدم الأب صموئيل اللقاء التكوين حول ما هي الدعوة العامة والحياة المكرسة ومساعدة المتقدم على التمييز والاختيار.

ثم لقاء تنظيمي للجنة حول زيارات الرعايا وتنشيط اجتماعات الشباب حول الدعوات.

قدم الأب متى رزق كلمة شكر للحاضرين واختتم اليوم بالصلاة ومضى الجميع بسلام.