ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الطائرة رجال

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح فريقا الأهلي والزمالك لكرة الطائرة رجال في التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الممتاز، للموسم المحلي 2023/2024.

جاء ذلك بعدما تمكن الأهلي والزمالك من تخطي سبورتنج وسموحة على الترتيب في دور نصف النهائي الذي أقيم بنظام بلاي أوف 3.

وتمكن الأهلي من تخطي نظيره سبورتنج بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين حيث فاز في المباراة الأولى بنصف النهائي بنتيجة 3/0، قبل أن يكرر الفوز بنفس النتيجة مساء اليوم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/14
25/18
26/24

فيما نجح الزمالك في التأهل للمباراة النهائية على حساب سموحة بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين أيضًا، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3/1، بينما فاز في المباراة الثانية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/15
25/21
25/17

وكان فريقا السيدات بالأهلي والزمالك قد تأهلا لنهائي دوري سيدات الطائرة، على حساب سبورتنج وسموحة على الترتيب، في الدور نصف النهائي.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد الدور النهائي لبطولة دوري الرجال والسيدات، حيث سيقام نهائي السيدات أيام 2 و4 و6 من أبريل، بينما سيقام نهائي الرجال  أيام 3 و5 و7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

فريقا السيدات بالأهلي الاهلي والزمالك الأهلى كرة الطائرة رجال