رونالدو يسجل «هاتريك» في فوز النصر على الطائي بالدوري السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لاكتساح الطائي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا في المباراة، ولعب اللقاء منذ بدايته حتى نهايته، وسجل 3 أهداف (هاتريك)، ليصل إلى المساهمة التهديفية رقم 35 هذا الموسم.

افتتح البرتغالي أوتافيو التهديف في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل الطائي بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق فيرجيل ميسيدجان، الذي حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 36 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

وفي الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، أحرز عبدالرحمن غريب هدف العالمي الثاني من صناعة السنغالي ساديو ماني.

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الثلاثية في الدقائق: 64، 67، و87، مسجلًا الهاتريك رقم 64 في مسيرته مع الأندية المختلفة ومنتخب البرتغال.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.