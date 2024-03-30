الهلال يفلت من التعثر أمام الشباب في الدوري السعودي

أفلت فريق الهلال، مساء اليوم السبت، من التعثر أمام نظيره الشباب، بالفوز عليه برباعية مقابل 3 أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وكاد الهلال أن يتعثر أمام الشباب بالتعادل 4-4، ولكن الكرة رفضت أن تبتسم لأصحاب الأرض في الوقت القاتل من اللقاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم بنتيجة 3-1، بالرغم أن الشباب افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق مصعب الجوير.

أدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للأزرق في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يعزز مواطنه تقدم الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أحرز سالم الدوسري رابع الأهداف في الدقيقة 57، قبل أن يقلص حسين الصبياني الفارق للشباب بهدف في الدقيقة 64، قبل يأتي دور المغربي رومان سايس ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 89، كاد نواف الصعدي أن يتعادل للشباب، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة، لتستمر النتيجة حتى صافرة نهاية اللقاء، لتعلن فوز الهلال على الشباب بنتيجة 4-3.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.