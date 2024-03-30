«الأوقاف» تكرم 130 طفلاً في مسابقة حفظ القرآن بمدينة أسوان الجديدة

شهدت مدينة أسوان الجديدة، تكريم 130 طفلاً فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتى تنظمها مديرية الأوقاف بأسوان، تحت رعاية وزارة الأوقاف فى إطار البرنامج التثقيفي للطفل بالمساجد.

حضر الحفل الذى أقيم بمسجد الوعد الحق بالحى الثانى بمدينة أسوان الجديدة، الدكتور إبراهيم مرسى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر فرع أسوان، والشيخ عبد الله عرجون، مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف بأسوان، والشيخ حسن محمد مصطفى، إمام المسجد، والمهندس أسامة قدرى، المدير التنفيذى بإحدى شركات مدينة أسوان الجديدة، وأهالى وسكان المدينة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، للطفلة زينب أبو الحسن، أعقبه كلمات الحضور، ثم تكريم الأطفال من الذكور والإناث، حفظة القرآن الكريم، بإجمالى 130 طفلًا، من خلال توزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم بعد تقسيمهم مجموعات حسب نسب حفظهم لكتاب الله، والتقط الأطفال الصور التذكارية الجماعية فى نهاية التكريم.

قال الدكتور إبراهيم مرسى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر فرع أسوان، إن من الأشياء المشرفة فى هذه المنطقة العمرانية الجديدة، أن نرى مثل هذا الاحتفاء والاحتفال بحفظة القرآن الكريم من الأطفال الذين جودوه وأحسنوه، ومن فضل الله أن يهتم أولياء الأمور بأبنائهم ويدفعونهم إلى حفظ كتاب الله وتجويده وأن يبذلوا فى ذلك أوقاتهم وجهدهم وكل ما يستطيعون بذله فى سبيل ذلك، معلقاً: أنه شرف عظيم للمشاركة فى حفل حفظة القرآن الكريم.

وأشار الشيخ عبد الله عرجون، مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف بأسوان، إلى قول رسول الله: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"، و"من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معاً فعليه بالقرآن"، مؤكداً أن وزارة الأوقاف تدعم هذه المسابقات فى حفظ كتاب الله، فى إطار البرنامج التثقيفى للطفل، منها القرآن الكريم والاهتمام بالأطفال والتلاميذ فى جميع المراحل بالمسجد للاهتمام بتنشئة الطفل تنشئة صحيحة سليمة، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

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