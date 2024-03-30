جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تقيم ندوة تثقيفية للتوعية بالتنمية المستدامة

نظمت وحدة الاستدامة بجامعة طيبة التكنولوجية، اليوم السبت، ندوة تثقيفية حول مفهوم التنمية المستدامة لنشر الوعي لدى الطلاب بالبيئة المستدامة، ودورها الفعال في تنمية مهاراتهم.

حاضر الندوة، كل من الدكتور محمد أحمد فؤاد، مدرس تكنولوجيا الصناعات الخشبية ومدير الوحدة، والدكتور خالد خليفة، مدرس تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

تناولت الندوة، مفهوم التنمية المستدامة ومدى الترابط بين الابعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأفكار المتاح تنفيذها داخل الجامعة للمشاركة بشكل فعال لتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2030.

كما نظمت وحدة الاستدامة بجامعة طيبة التكنولوجية، ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه.

تناولت الندوة التي حاضرت فيها د. ميرال عبد الوهاب، مدرس تكنولوجيا التصنيع الغذائي، توعية الطلاب بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، والدعوة إلى الإدارة المُستدَامة لمصادرها، إذ يُعدُّ هذا اليوم مصدر إلهام لتوعية الطلاب بالقضايا المُتعلّقة بالمياه وتثقيفهم بها وتشجيعهم على اتخاذ جميع الإجراءات التي يُمكن أن تُحدث فرقاً وتغييراً في تلك القضايا.

جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030 وجهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وحرصًا من الجامعة على التوسع في مشاركتها الفعالة في تحقيق ونشر ثقافة ومنهجيات وآليات التنمية المُستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبه، قال الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، إن الندوات تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها تُسهم في نشر الوعي لدى الطلاب بالبيئة المستدامة، ودورها الفعال في تنمية مهاراتهم، وحرص الجامعة على ضرورة مشاركة الطلاب الايجابية في عملية التنمية المُستدامة، وإبراز استراتيجية الجامعة في تحقيق أهدافها.

وأشار زين الدين، إلى أن الندوات تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالربط بين الجانب الأكاديمي والعلمي والخدمي؛ من خلال إجراء المزيد من الندوات التوعوية والتثقيفية المتعلقة بالبيئة، مشيرًا لأهمية العملية التعليمية في زيارة الوعي المعرفي للطلاب بالمشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه (1)

ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه (2)

ندوة تثقيفية للتوعية بالتنمية المستدامة (1)

ندوة تثقيفية للتوعية بالتنمية المستدامة (3)