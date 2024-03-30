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الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حمدي فتحي يشارك في اكتساح الوكرة لـ«قطر» في الدوري القطري

حمدي فتحي في مباراة
حمدي فتحي في مباراة الوكرة وقطر
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شارك النجم المصري حمدي فتحي في المباراة، التي اكتسح فيها فريقه الوكرة، مضيفه قطر بخماسية مقابل هدف، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سحيم بن حمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة، ولعب حتى الدقيقة 89، حيث غادر ملعب اللقاء بعد استبداله بزميله أحمد السيد عبدالمقصود.

لم يسجل حمدي فتحي أو يصنع أي هدف في مباراة الوكرة وقطر، بالرغم أنه أحرز 4 أهداف وصنع 3 آخرين هذا الموسم في الدوري القطري حتى الآن.

انتهى الشوط الأول بتأخر الوكرة في النتيجة بهدف سجله يوهان بولي في الدقيقة 26، قبل أن ينجح رفاق حمدي فتحي هز شباك قطر في الشوط الثاني بخمسة أهداف متتالية.

في الشوط الثاني، أدرك أيوب عسال التعادل للوكرة في الدقيقة 52، قبل أن يسجل جيلسون دالا هدفين في الدقيقتين 68 و71، ثم جاء دور زميله محمد بن يطو الذي أحرز هدفين أيضًا في الدقيقتين 77 و88 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد قطر عند 16 نقطة في المرتبة العاشرة.

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