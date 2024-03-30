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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يفتتح حديقة الطفل ويكرم الأمهات المثاليات بمركز شباب كفر الزيات

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، حديقة الطفل بمركز شباب كفر الزيات في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وكذلك الاهتمام بتطوير البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، والمهندس النائب عبد الخالق عياد، النائبة آمال عبد الحميد ، عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومحمد سعفان مدير ادارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، القيس كيرلس مرقص كنيسة كفر الزيات، الشيخ احمد عبدالرحمن مدير أوقاف كفر الزيات.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الحديقة التي أقيمت بالكامل على نفقة مركز الشباب وتمت إضافة بعض الألعاب من قبل وزارة الشباب والرياضة و تحتوي الحديقه على مسطح أخضر وممشى للعائلات و على مجموعة مختارة من الألعاب التي تشجع الطفل على تفريغ طاقته بالقفز وتعد هذه الحديقة اضافة ومتنفس جديد لأعضاء ورواد مركز الشباب.

وأشاد المحافظ، بجهود جميع أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على العمل بهذا المركز الشبابي المتميز.

وكرم محافظ الغربية ٣٠ سيدة من الامهات المثاليات بمركز كفر الزيات وهنئ محافظ الغربية الحضور ببداية العشرة الاواخر من رمضان داعيا المولى عز وحل ان يتقبل من الجميع الصيام والقيام ، كما هنئ المحافظ امهات كفر الزيات وحص بالذكر السيدة شادية عبد الحكيم ابنه مركز كفر الزيات محافظة الغربية التي كرمها الرئيس . 
واضاف المحافظ الام هي المدرسة التي تعلم الابناء والتي تنشئ اسرة صالحه وعليها دور كبير في المرحله القادمة فهي التي تساعد الابناء على التعلم والتثقف والارتباط بالدين والوعي والولاء والانتماء ، الام تنشئ اشخاص قادرين على رفع رايه الوطن.

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الامهات المثاليات البنية الإنشائية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب النائبة آمال عبد الحميد